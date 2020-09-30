Маски и никакого спорта: Даугавпилс и Кулдига вводят коронавирусные ограничения до середины октября

Даугавпилсское и Кулдигское самоуправления введут рекомендованные Министерством здравоохранения ограничения в связи с распространением Covid-19. Они могут вступить в силу уже 1 октября. Будет запрещено собираться в помещениях в количестве более 500 человек, а за столом в кафе смогут находиться не более восьми посетителей. Такое решение в среду на внеочередном заседании принял Кабинет министров.

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Кумулятивная заболеваемость в Кулдиге достигла 155 человек на 100 000 жителей (в Кулдиге живут, по данным на 2019 год, 10 500 человек), в Даугавпилсе — 72,6 (население Даугавпилса — 82 500). Поэтому в обоих городах до 14 октября не будут проходить занятия в кружках по интересам, в том числе спортивных, в общественном транспорте и помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию два метра, будет обязательно ношение масок.

Запрещены публичные мероприятия в помещении. В одном помещении одновременно могут находиться не более 500 человек, за столом в кафе — не более восьми. Все заведения общественного питания должны будут открываться не раньше 6 утра и закрываться не позднее полуночи.

На внеочередном заседании Даугавпилсской думы, которое состоится в 16:00 1 октября, депутаты будут обсуждать распространение коронавируса и делегируют муниципальным учреждениям введение ограничений, аналогично тому, как сейчас управление образования может принимать решения по обеспечению учебного процесса в период пандемии. Также будет созвано заседание комиссии по гражданской обороне.

Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения предлагает на две недели ввести ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, две крупные вспышки зафиксированы в Даугавпилсе и Кулдиге, а одна небольшая вспышка — в Олайне.

В Даугавпилсе вирус распространяется среди детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, случаи заражения связаны со спортом.