Маски, прививки и сертификаты: Павлютс заявил о возможном ужесточении ограничений в связи с Covid-19 осенью
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Если осенью распространение Covid-19 станет более интенсивным, необходимо будет принять дополнительные меры по вакцинации, заявил на заседании Кабинета министров министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он признал, что Латвия вступила в пандемию с одной из самых слабых и наименее подготовленных систем здравоохранения в Европейском союзе (ЕС). Однако сейчас Минздрав готовит информационный доклад о планируемых на осень мерах эпидемиологической безопасности.

"Мы готовимся к тому, что осенью возникнет сценарий сезонной инфекции Covid-19. Точно так же, как в годы тяжелого гриппа, когда существуют риски для пожилых людей, увеличивается нагрузка на больницы, а смертность выше нормы. Приоритетом должна быть вакцинация групп риска, а также следует ввести меры безопасности как в больницах, так и в центрах социального ухода", — указал Павлютс.

В то же время он заявил, что в случае более тяжелой сезонной инфекции Covid-19 нужно будет решать вопрос перегруженности системы здравоохранения и заново ввести некоторые меры безопасности, например, ношение масок, использование ковид-сертификатов не только в профессиональной деятельности.

По мнению министра, с приближением осени следует пересмотреть алгоритм тестирования, выявления контактных лиц и изоляции, а также готовность больниц и первой помощи, наращивание потенциала, сотрудничество, улучшение инфраструктуры и развитие медицины катастроф.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Латвии выявлено 2897 новых случаев Covid-19, скончались 19 пациентов.

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