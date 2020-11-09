Маски, трансляции концертов и свечи в окнах: рижан призвали отмечать День Лачплесиса дома

Мэр Риги Мартиньш Стакис призвал жителей 11 ноября зажечь в окнах свечи, чествуя борцов за свободу Латвии и победу над армией Бермонта, вспомнить обо всех воинах, погибших в боях за свободу, и слушать в прямой трансляции концерты в честь этого памятного дня. Рижская дума призывает отметить День Лачплесиса ответственно, соблюдая все требования эпидемиологической безопасности, сохраняя свое здоровью и здоровье окружающих.

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"В этом году мы зажжем свечи в окнах, чествуя борцов за свободу Латвии и других воинов. Не собираясь на открытом пространстве, мы поддержим тех людей, которые сегодня находятся на передовых линиях фронта, сражаясь с распространением Covid-19 в Латвии — работниками медицинской сферы. И мой дедушка был офицером Латвийской армии, и вместе с семьей мы каждый год в День Лачплесиса зажигали свечи на набережной 11 Ноября. Этот год отличается от других, но это не умаляет значение Дня Лачплесиса. Призываю говорить о значении боев за свободу и зажечь свечи в окнах своих домов. Будем ответственными!", — подчеркнул Стакис.

В свою очередь, всех тех, кто планирует вечером 11 ноября отправиться к стене Рижского замка, чтобы по традиции зажечь свечи в память о героях, самоуправление просит тщательно обдумать необходимость этого посещения.

Также дума призывает тщательно планировать время своего посещения, чтобы максимально соблюдать все установленные в стране для борьбы с распространением Covid-19 ограничения и обязательно носить защитные маски для лица.

В этом году не планируется закрывать движение на набережной 11 Ноября, как происходило в предыдущие годы, учитывая большое количество посетителей.