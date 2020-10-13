Маски в магазинах, спорт и учеба дома: Латвия ввела новые Covid-ограничения

Кабинет министров Латвии принял разработанные Министерством здравоохранения поправки по ограничению распространения Covid-19. На частных мероприятиях в помещениях могут собираться не более 30 человек, а вне помещений — до 300 человек, а в общественных местах надо будет носить маски. Ношение масок вступает в силу с 14 октября, остальные ограничения с 17 октября.

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Массовые мероприятия



Минздрав указывает, что на данный момент распространение Covid-19 связано с несоблюдением мер предосторожности, дистанцирования и гигиены рук. В первую очередь это касается частных мероприятий без ответственного организатора. "Поэтому надо установить, что на частных мероприятиях могут собираться не более 30 человек. Это число приравнивается ранее установленным группам, которые могут собираться, не соблюдая дистанцию на спортивных тренировках, в лагерях и тому подобных местах. Кроме того, будет установлено, что на частных мероприятиях вне помещений может собираться не более 300 человек", — указано в документе.



Маски в магазинах



Чтобы ограничить распространение Covid-19 в общественных местах, будет введено обязательное ношение масок (кроме детей в возрасте до 13 лет). Это касается торговых мест (в том числе, супермаркетов, бензоколонок, почтовых отделений и других мест, где идет торговля), железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Маски нужно будет надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером. Если в этих местах проводится мероприятие (например, семинар, концерт, свадьба или выставка, и посетители будут находиться на фиксированных местах), то маски носить не обязательно.



Ограничения работы ресторанов и кафе



Министерство планирует ограничить работу мест развлечения и общественного питания. Они смогут работать только до полуночи и за одним столиком смогут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства.



Тренировки и занятия спортом



Минздрав предлагает на месяц запретить коллективные тренировки в помещениях. Это ограничение не распространяется на Олимпийских спортсменов, взрослые сборные Латвии и команды высшей лиги. Коллективные мероприятия любительского спорта могут проводиться только на свежем воздухе при условии, что спортсмены не используют раздевалки. В спортзалах могут проходить только индивидуальные занятия спортом. Кроме того, с 17 октября до 6 ноября планируется запретить организацию спортивных мероприятий. Запрет не будет распространяться на международные спортивные мероприятия, соревнования по командным видам спорта в высших лигах.



Секции и кружки



С 17 октября по 6 ноября коллективные занятия в секциях и кружках нужно будет проводить удаленно. Личные занятия можно будет проводить только в индивидуальном порядке. Отменены межрегиональные проекты и мероприятия, которые могут привести к распространению инфекции на территории Латвии.



Школы: одна неделя удаленной учебы



После осенних каникул, с 26 по 30 октября, ученики с 7 по 12 класс будут учиться удаленно.

Если в течение месяца эпидемиологическая ситуация стабилизируется, эти ограничения можно будет отменить. В противоположном случае меры предосторожности придется продолжить и, возможно, ввести дополнительные мероприятия.