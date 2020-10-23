Маски — во всех общественных местах: правительство Латвии ввело новые ограничения

В целях борьбы с распространением Covid-19 правительство Латвии ввело новые меры, ограничив количество участников мероприятий и обязав всех жителей страны носить маски в общественных местах.

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Маски — во всех общественных местах. С субботы во всех общественных местах (в том числе и там, где сотрудники находятся на фиксированном рабочем месте) нужно будет носить маски. В частности, маску нужно будет носить как в муниципальных, так и в государственных учреждениях. Исключения относятся только к случаям, когда маску носить невозможно (например, в бассейнах, аквапарках, банях, а также салонах красоты в тот момент, когда клиент получает услугу ухода за лицом). Без масок могут оставаться также дети в возрасте до 13 лет. Эти правила вступают в силу 26 октября.

Мероприятия. Частные мероприятия в помещениях: теперь можно собираться не больше 10 человек (было 30). На воздухе разрешены частные мероприятия на 100 человек (было 300). В общественных помещениях разрешено находиться 300 посетителям (ранее — 500).

Эти правила вступают в силу 24 октября.

Обучение в вузах. С понедельника — частично на "удаленке". Это значит, что лекции будут проходить удаленно, а практические занятия можно проводить очно, с соблюдением ограничений.

Детские развлечения. Новые ограничения распространяются на проведение детских развлекательных мероприятий. Их будет запрещено проводить на игровых площадках в супермаркетах, катках, аквапарках или парках батутов. При этом не запрещена работа заведений, предоставляющих услуги как взрослым, так и детям (например, аквапарков).

Церкви. Правительство решило распространить на религиозные учреждения правила о максимальной заполняемости помещения. То есть, помещения церкви должны быть заполнены не более чем наполовину. Кроме того, все закрытые мероприятия в церкви приравниваются к частным мероприятиям. Это касается бракосочетаний, похорон и крещения. На них в помещении могут присутствовать не более 10 человек.

Информация обновляется.

Как уже сообщалось, по данным Министерства здравоохранения, за неделю количество новых случаев Covid-19 выросло на 32%, а доля положительных тестов с 2,4% выросла до 3%. Кроме того, резко выросло число госпитализированных больных — сейчас в стационарах лечатся 113 человек.

В свою очередь Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) обеспокоен ростом заболеваемости в 23 странах ЕС и призывает страны усилить мероприятия по борьбе с пандемией. На данный момент стабильная ситуация наблюдается только на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Греции, а также в Норвегии и Лихтенштейне, которые не являются странами ЕС.

По данным ЕЦПКЗ, с 1 марта по 18 октября в Европе были зарегистрированы 4,8 млн случаев заболевания Covid-19.