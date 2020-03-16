Масло, соусы, бульон. Названы продукты, составившие сейчас конкуренцию гречке в Латвии

Из-за распространения коронавируса Covid-19 вырос спрос на продукты питания и предметы первой необходимости. В сети магазинов Citro было отмечено увеличение спроса на продукты с длительным сроком хранения, пишет газета Latvijas avīze.

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"Сравнивая различные группы продуктов питания мы видим, что больше всего вырос спрос на мучные и зерновые продукты — 91% по сравнению с прошлой неделей. На 40% вырос спрос на различные виды усилителей вкуса и добавки — масла, соусы, приправы. Спрос на замороженные продукты вырос на 29%, на консервированные фрукты и овощи — на 30%, а на сухие суповые смеси и бульоны — на 29% ", — сообщил коммерческий директор Latvian Retail Management Эдийс Бергманис.

В непродовольственном сегменте на 50% вырос спрос на различные товары для дома, например, чистящие средства и туалетные принадлежности, на 32% увеличился спрос на товары по уходу за телом. На 6% вырос спрос на корм для животных.

Оценивая спрос и запасы на складах, на сегодняшний день нет оснований беспокоиться о нехватке определенных товаров, созданы запасы товаров, и полки магазинов каждый день пополняются, пояснил Бергманис.