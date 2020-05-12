"Масочный режим" в общественном транспорте пока не соблюдается
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Во вторник утром пассажиры рижского общественного транспорта редко использовали маски для того, чтобы прикрыть нос и рот, сообщает агентство LETA.

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Напомним, что с сегодняшнего дня — 12 мая — пассажиры общественного транспорта обязаны прикрывать рот и нос, использовать для этих целей можно не только маску или респиратор, но также шарф или платок.

Но в 9 часов утра только отдельные пассажиры, которые заходили в автобусы и троллейбусы на остановках на ул. Бривибас, использовали защитные средства. Схожая ситуация наблюдалась и в трамваях на ул. Барона. Маски используют преимущественно молодые люди и люди среднего возраста.

Правда, транспорт не переполнен пассажирами, поэтому удается сохранять дистанцию.

Как уже ранее сообщалось, обязанностью перевозчика является проинформировать пассажиров об этом требовании. В свою очередь пассажирам, заметившим несоблюдение требования, рекомендуется сообщить о нарушении кондуктору или водителю.

Водители транспортных средств, в которые пассажиры заходят через передние двери, например, водители автобусов на региональных маршрутах, с сегодняшнего дня смогут отказывать пассажирам в посадке, если их рот и нос не прикрыты маской или платком.

По словам представителя Автотранспортной дирекции Зане Плоне, в последнее время количество пассажиров в региональных автобусах продолжает расти. С сегодняшнего дня перестанут действовать ограничения на количество пассажиров в салоне за счет продажи только половины билетов, но там, где это возможно, пассажирам следует рассаживаться по одному, соблюдая дистанцию 2 метра. Также, если кабина водителя не отделена от салона, пассажиры не должны занимать места сразу за водителем.

Автотранспортная дирекция просит пассажиров оценивать необходимость поездки и, если это возможно, выбирать альтернативные возможности передвижения.

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