Мастера маникюра и педикюра отправятся митинговать к Сейму
Foto: Pixabay

В понедельник, 23 ноября, мастера маникюра и педикюра соберутся у Сейма и будут просить разрешить им работать во время ЧС. Митинг пройдет с 9:00 до 10:00, сообщает LETA со ссылкой на организатора пикета Анастасию Розанову.

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Представители отрасли хотят доказать, что могут обеспечить безопасность клиента во время процедур.

"У нас есть все необходимое — маски, перчатки, экраны, достаточная площадь, дезинфекция инструментов и поверхностей", — подчеркивает Розанова.

В пикете будет участвовать около 50 человек.

Как сообщалось, во время чрезвычайной ситуации запрещены все бьюти-процедуры, кроме услуг парикмахера, а также пирсинг и татуировки.

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rus.DELFI.lv

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