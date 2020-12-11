Мать и сестра Айвара Лембергса заболели коронавирусом
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Мать и сестра мэра Вентспилса Айварса Лембергса заболели коронавирусом. Об этом на еженедельной пресс-конференции сообщил сам мэр Лембергс.

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Лембергс сказал, что его матери 95 лет, и врач назначил ей процедуры, которые медсестра делала на дому.

Лембергс утверждает, что медсестра не использовала маску во время одного из визитов на дом, и после этого Covid-19 был диагностирован у матери и у сестры Лембергса, которой около 60 лет.

Лембергс призвал жителей Вентспилса быть дисциплинированными, использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать другие ограничения.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние две недели в Вентспилсе Covid-19 заразились 138 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Айвар Лембергс
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