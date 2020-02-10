Maxima Latvija: мясо с полок убрали в превентивных целях, экспертиза показала, что проблем нет

Латвийское представительство торговой сети Maxima сообщила, что получены результаты проведенной в сертифицированной лаборатории экспертизы, из которых следует, что мясные продукты как из Литвы, так и из Латвии соответствуют самым высоким стандартам качества.

"Продукция отдельных мясных брендов, которая была в превентивных целях на короткое время снята с полок магазинов Maxima Latvija и которая, согласно полученным результатам анализов, соответствует всем стандартам качества, в ближайшее время будет доступна в магазинах Maxima в Латвии", — сообщается в заявлении.

"Мы незамедлительно отреагировали на полученную информацию и отправили на экспертизу в сертифицированную лабораторию как отдельную продукцию этого конкретного литовского поставщика, так и отобранную в случайном порядке продукцию латвийских производителей, а также мясные изделия других поставщиков, чтобы убедиться в том, что мясо соответствует самым высоким требованиям. В целях предосторожности отдельная продукция конкретного литовского поставщика была снята с продажи", — уточнили в Maxima Latvija.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу сеть супермаркетов Maxima остановила торговлю свежим мясом после выявления биологического загрязнения в продукции компании Biovela — в свиных шейке и окороке. В данный момент поставки в торговой сети возобновились.