Maxima передала в исторический музей артефакты эпохи Covid-19

Защитные маски из оргстекла, информативные плакаты и наклейки для разметки социальной дистанции возле касс будут теперь храниться в Национальном историческом музее. Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь компании Лиене Дупате-Угуле.

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"Во время пандемии произошла чреда перемен во всех сферах как в мире, так и в Латвии, и в начале 2020 года мы их еще не чувствовали. Розничная торговля была сферой, на которую пандемия повлияла сильнее всего, потому что нужно было продолжать обеспечивать жителей Латвии продовольствием и предметами первой необходимости, невзирая на Covid-19", — рассказала она.

По словам заместителя директора музея Анты Мейнарте, музею часто приходится оперативно оценивать происходящее в настоящий момент и привлекать общество к сбору исторических свидетельств. Артефакты, которые Maxima Latvija передала в музей — рассказ о настоящем Латвии и о "временах, которые, надо надеяться, нам больше не придется переживать".