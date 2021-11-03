Maxima предупреждает о мошенниках, обещающих призы в лотерее

В последнее время зафиксированы несколько случаев, когда жителям в социальной сети и разных интернет-порталах предлагалось поучаствовать в лотерее и опросе якобы от имени Maxima Latvija, а также поделиться этой новостью со своими друзьями.

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Мошенники сообщают о 20-летнем юбилее Maxima и их цель - получить данные пользователей и деньги за получение приза. "Maxima Latvija - никак не связана с этой фальшивой лотерей", - подчеркнули в компании.

Вся информация о Большой юбилейной лотерее Maxima Latvija доступна на официальной странице "maxima-loterija.lv".

В компании напоминают: видя такие мошеннические заявления, к ним нужно подходить критически - понять, кто отправитель, что предлагают, адрес в интернете, куда ведет сообщение, а также оценить - какие данные от вас просят.