Maxima предупреждает о мошенниках, обещающих призы в лотерее
Foto: Publicitātes foto

В последнее время зафиксированы несколько случаев, когда жителям в социальной сети и разных интернет-порталах предлагалось поучаствовать в лотерее и опросе якобы от имени Maxima Latvija, а также поделиться этой новостью со своими друзьями.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мошенники сообщают о 20-летнем юбилее Maxima и их цель - получить данные пользователей и деньги за получение приза. "Maxima Latvija - никак не связана с этой фальшивой лотерей", - подчеркнули в компании.

Вся информация о Большой юбилейной лотерее Maxima Latvija доступна на официальной странице "maxima-loterija.lv".

В компании напоминают: видя такие мошеннические заявления, к ним нужно подходить критически - понять, кто отправитель, что предлагают, адрес в интернете, куда ведет сообщение, а также оценить - какие данные от вас просят.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи