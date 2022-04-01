Медицина для беженцев. Где получить помощь, что нужно знать?

Как получить в Латвии неотложную помощь, найти семейного врача, где лечиться бесплатно, что делать если разболелись зубы или нужна помощь при редких заболеваниях, кто может принять в выходные дни и по вечерам. И главное – где лечить детей? Подробно – в этом материале.

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В Латвии есть государством оплачиваемые и частные медицинские услуги. Граждане Украины, которые прибывают в Латвию, вправе получать все медицинские услуги, оплаченные латвийским государством (в том числе лекарства), которые также доступны жителям Латвии. Это услуги украинцам оказываются бесплатно, что предусматривает Закон "О поддержке украинских гражданских лиц". Но есть и некоторые частные клиники, которые в этот непростой период также предлагают беженцам бесплатную помощь.

Как получить неотложную помощь?

Запомните эти два номера — 112 и 113. Это номера Неотложной медицинской помощи в Латвии. Операторы кроме латышского говорят на русском и английском языке. Чтобы вызвать скорую достаточно сообщить исходные данные свои (или человека, кому нужна помощь), что произошло и назвать место, где вы находитесь.

Может случиться так, что медицинская помощь понадобится еще в пути, например, во время пересечения границы. Обязательно сообщите об этом сотрудникам Государственной пограничной службы.Телефон для звонков из-за границы: +371 67045005 (понедельник-четверг 8:30 — 17:00; пятница 8:30 — 15:00)

Вся неотложная помощь в больницах также беженцам из Украины предоставляется бесплатно. Достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Как найти своего семейного врача?

В Латвии у каждого жителя есть свой семейный врач ( это и терапевт, и педиатр), который осуществляет первичную заботу о здоровье человека. Семейный врач — это специалист, который оказывает комплексную и непрерывную медицинскую помощь. Семейный врач следит за общим состоянием здоровья, информирует о профилактических мероприятиях, диагностирует и лечит острые и хронические заболевания, выезжает на дом. Консультирует и выдает направления, когда требуется дополнительная диагностика и лечение под наблюдением специалистов.

То есть этот тот специалист, которому первому нужно позвонить (записаться на визит и прийти), если вы заболели, нужна консультация, рецепт, направление к врачу-специалисту или на обследование, анализы, вакцинацию. Есть семейные врачи, которые работают в медицинских центра, есть врачи, которые открыли отдельные кабинеты.

Узнать, как найти своего семейного врача, можно либо отправив запрос на nvd@vmnvd.gov.lv , либо позвонив в Национальную службу здоровья по тел. + 371 80001234 ( Справочный телефон о медицинских услугах).

В тот момент, когда вы оформляете документы в центрах беженцев ( не важно, в Риге или в регионах), поинтересуйтесь также возможностью регистрации у семейного врача. В столице на Калькю,1, в Едином центре беженцев есть пункт Национальной службы здоровья, где вам помогут выбрать семейного врача (например, ближе к месту проживания).

Когда уже выберете семейного врача, обязательно узнайте, как с ним связываться в случае заболевания (некоторые семейные врачи оставляют пациентам номер своего мобильного телефона, номер помощника. Другим нужно звонить через регистратуру). Запишите время приема вашего семейного врача. Рекомендуем также к нему попасть на первый прием еще до возможного заболевания — рассказать о себе, своих хронических заболеваниях, необходимых рецептах и пр. Лучше всей семьей (например, мама и дети) записываться к одному врачу.

Кто такой дежурный врач?

У каждого семейного врача есть определенное время работы. Но болезнь не выбирает — можно заболеть и в нерабочее время семейного врача, и на выходных. Один из вариантов, где искать помощь — обратиться к дежурному врачу. Дежурный врач очно дает медицинские консультации, выписывает рецепты и т.п., в те моменты, когда семейные врачи недоступны. Дежурные врачи есть в Риге (не во всех районах) и других крупных городах. Они работают после обеда в будни и по субботам. Есть дежурные врачи, которые принимают только взрослых, есть детские дежурные врачи.

Адреса, телефоны и места работы дежурных врачей https://www.vmnvd.gov.lv/lv/dezurarsti-arpus-gimenes-arstu-darba-laika (на латышском языке). Информацию можно узнать по телефону +371 80001234.

Где еще искать медицинскую помощь, когда семейный врач не доступен?

В нерабочее время кроме дежурного врача доступны:

Телефонная линия консультаций семейных врачей 66016001 ( по будням с 18:00 до 08:00 часов, по выходным и в праздничные дни — круглосуточно).

Фельдшерские пункты вне Риги https://www.vmnvd.gov.lv/lv/feldserpunkti (оказывать помощь в пределах компетенции семейного врача)

Пункты неотложной медицинской помощи (вне Риги) https://www.vmnvd.gov.lv/lv/steidzamas-mediciniskas-palidzibas-punkti (оказывают в том числе первую неотложную помощь в экстренных ситуациях, обострении хронических заболеваний, при травмах, но есть возможность получить и консультацию терапевта)

Университетские больницы в Риге. Их три

Клиническая университетская больница им. Паула Страдыня

Рижская Восточная клиническая университетская больница

Детская клиническая университетская больница

К каким врачам можно попасть без направления семейного врача?

В Латвии есть специалисты прямого доступа – это врачи, которые принимают без направления от семейного врача. Без направления можно получить консультацию гинеколога, окулиста, педиатра, детского хирурга, нарколога, дерматовенеролога (если вы страдаете венерическими заболеваниями), эндокринолога (при сахарном диабете), онколога, онколога-химиотерапевта (при онкологическом заболевании), пневмолога (тот же пульмонолог — при болезни или туберкулезе), психиатра или детского психиатра (если есть психическое заболевание), инфекциониста ( тот же инфектолог — если у вас ВИЧ или вы были в непосредственном контакте с ВИЧ-инфицированным человеком).

Информацию можно получить по телефону +371 80001234.

Какая медицинская помощь оказывается детям?

Чтобы помощь оказывать оперативно, Детская больница просит представителей маленьких пациентов, приехавших в Латвию из Украины, звонить по телефону +371 256 801 40. Звонки принимает специалист Детской больницы, который далее координирует процесс оказания помощи в больнице.

Для ребенка из Украины, который будет проходить лечение в Детской больнице, при себе нужно иметь:

удостоверение личности — паспорт и/или виза,

постоянный вид на жительство (данные несовершеннолетних детей граждан Украины должны быть вписаны в паспорт матери или отца, либо в паспорт должна быть проставлена виза, выданная УДГМ с отметкой "UKR-HUMANITARIAN REASONS"),

Сертификат Covid-19 не требуется.

Однако отсутствие документов — не основание для отказа в помощи, пока все не будет улажено.

Больше информации здесь. Телефон +371 25680140

Здесь доступна информация о том, где экстренно можно получить помощь педиатра (если не попасть к семейному врачу)

В Латвии действует также Фонд Детской больницы, которые также помогает координировать медицинское обслуживание детей из Украины:

Предоставляет информацию о медицинских услугах в Риге, регионах;

Организовывает транспорт и оплачивать проезд до медицинского учреждения;

Оказывает финансовую поддержку для предоставления услуг, не оплачиваемых государством.

Получите дополнительную информацию о Фонде Детской больницы здесь

Здесь можно подать заявку на получение финансирования для оказания медицинской помощи ребенку, если эта помощь платная

Родительский дом (www.vecakumaja.lv) — это место , где родители из Украины могут получить профессиональную эмоциональную и духовную поддержку. Помощь оказывается бесплатно. Он актуальна, например, если ребенок попал в больницу.

Центр ресурсов для детей и подростков (www.pusaudzucentrs.lv) оказывает бесплатную психологическую поддержку детям и их семьям дистанционно и лично в семи филиалах в разных городах Латвии.

Информацию о возможной поддержке детей из Украины можно получить:

Для информации на латышском языке: Анна Вилциня, тел: +37122068358, е-майл: anna@bsf.lv

Для информации на русском языке: Оксана Матвиенко, тел: +37129932445, e-майл: oksana@bsf.lv

Детский и подростковый ресурсный центр: тел. +37125737363, e-майл: info@pusaudzucentrs.lv

Для семей, взявших на попечение детей-сирот из Украины: Карина Петерсоне, тел. +37122335099, е-майл: karina@bsf.lv

Если разболелись зубы?

Стоматология – государством оплачиваемая услуга только для детей до 18 лет. Взрослым стоматологические услуги оказываются платно.

Обратите внимание на сайт propozicii.lv .Здесь собраны в том числе предложения частных медучреждений, которые предлагают украинцам помощь бесплатно. Есть и предложения зубоврачебных клиник.

По ночам и в выходные дни помощь также доступна в двух частных клиниках

Где искать информацию людям с хроническими заболеваниями?

Для больных сахарным диабетом

Для онкологических больных

Латвийское общество пациентов целиакии Dzīve bez glutēna ("Жизнь без глютена") предоставляет помочь украинским беженцам, прибывшим в Латвию, и вынужденным по медицинским показаниям соблюдать безглютеновую диету. Украинские беженцы, больные целиакией, получают безглютеновое питание. Для больных целиакией организованы консультации и встречи (особенно для детей), чтобы уменьшить психологическую травму и облегчить интеграцию в стране. Общество перевело названия продуктов без глютена, которые можно встретить в Латвии, на украинский язык.

Дети с проблемами зрения могут бесплатно получить очки и контактные линзы. Государство оплачивает эту услугу для детей с диагнозами врожденная близорукость высокой степени (более 5,0 Dsph), гиперметропия высокой степени (более 4,0 Dsph), астигматизм высокой степени (более 1,0 D), анизометропия высокой степени (выше 2,0 D) и ряде других заболеваний. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Какие документы нужно предъявлять врачу?

Еще раз повторим, что для украинских беженцев государством оплачиваемые медицинские услуги сейчас бесплатны. До визита к врачу (в регистратре) нужно показать паспорт/визу или ВНЖ. Для визита к семейному врачу достаточно иметь при себе только украинский паспорт (даже если еще нет визы или не присвоен персональный код). Чтобы записаться к врачу-специалисту – сначала нужно встать на учет к семейному врачу.

Полностью платные услуги, которые не покрываются из госбюджета, остаются платными. Если у вас нет документов или вы хотите узнать что-то подробнее о системе здравоохранения в Латвии – тел.: +371 80001234 (пн.-чт. 8:30 — 17:00, пт. — 8:30 — 15:00, на английском и русском языках, если звоните из-за рубежа – тел.: +371 67045005).

Где искать психоэмоциональную поддержку?

Об этом информация собрана в отдельной статье.

Если я заболел Covid-19, куда обращаться?

К сожалению, в Латвии все еще циркулирует заболеваемость Covid-19.

Тестирование. В случае симптомов Covid-19 государство оплачивает тест в лаборатории. Направление от врача не требуется. Телефон 8303 (будни с 8:00 до 18:00, выходные с 9:00 до 14:00).

Вакцинация. Запись производится у семейного врача или по телефону 8989 (будни 9.00 — 18.00; суббота 9.00 — 16.00, воскресенье – выходной). Общение на латышском, английском или русском языках.

Сертификат Covid-19. Для въезда в Латвию, получения услуг и т.д. В некоторых случаях паспорт гражданина Украины не требуется. Информация — по телефону 8989 (будни 9.00 –18.00; суббота 9.00 — 16.00, воскресенье — выходной).

По вопросам изоляции и карантина Covid-19 — по телефону +371 67387661 (будни с 9:00 до 16:00).

Лаборатории, где можно провести тестирование. Если вы испытываете симптомы Covid-19, такие как признаки острой респираторной инфекции, лихорадка, потеря вкуса, потеря вкуса и т. д., то тестирование можно пройти в следующих пунктах:

Рижская Восточная клиническая университетская больница

Заявка на перенос анализов — тел: 8303; 67000610,

в Интернете: rakus.eveselibaspunkts.lv

Лаборатория E. Gulbja laboratorija

Заявка на перенос анализов — тел: 8303; 67801112,

в Интернете: https://www.egl.lv/autorizacija/?auth

Центральная лаборатория Centrālā laboratorija

Заявка на перенос анализов — тел: 8303; 8330,

в Интернете:apiment.laboratorija.lv

Группа здоровья МФД MFD Veselības grupa

Заявка на перенос анализов — тел: 8303; 8313,

в Интернете: www.mfd.lv/lv/covid-19

Лаборатория iVF Рига

Заявка на перенос анализов — тел: 8303; 25444405

Телефон для централизованной записи анализов на Covid-19 — 8303.

Где еще искать полезную информацию?

Вся дополнительная информация по медицине доступна на следующих сайтах:

Сайт Министерства здравоохранения www.vm.gov.lv

Сайт Национальной службы здоровья www.vmnvd.gov.lv