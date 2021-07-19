Медицина, право, коммуникация и инженерные науки. Такой выбор делают абитуриенты

Завершился срок подачи заявок в вузы. Чаще всего будущие студенты подавали заявки на учебные программы, связанные с медициной, юриспруденцией, коммуникацией и инженерными науками.

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Традиционно лидер по количеству заявок от абитуриентов — Латвийский университет. На втором месте — Рижский Технический университет, на третьем — Рижский университет Страдиня.

Ректор Латвийского унивеситета Индрикис Муйжниекс оценивает результаты приема заявок как очень хорошие. По его словам, учебный год, который абитуриенты провели удаленно, не снизил интерес молодежи к высшему образованию. "Это хороший знак не только для нас, как для вуза, но и для общества в целом", — считает ректор ЛУ.

Как отметил Муйжниекс, большое количество заявок на учебную программу "Врачебное дело" свидетельствует о том, что будущие медики высоко оценивают возможность использовать инфраструктуру нового Дома наук ЛУ в Торняканлсе.

Латвийский университет продолжает прием иностранных студентов. Результаты будут известны только в августе. Пока иностранцы подали 395 заявок. В прошлом году таких заявок было больше — 2980. В этом году самые популярные страны происхождения иностранных абитуриентов — Германия, Финляндия, Индия, Пакистан, Нигерия, Камерун, Азербайджан.

В Рижском Техническом университете (РТУ) самыми популярными в последние три года остаются программы, связанные с информационными технологиями и компьютерными системами, а также архитектура, строительство, предпринимательская деятельность и управление, таможенное и налоговое администрирование, телекоммуникации, медицинская инженерия и физика.

По словам руководителя проектами Отдела внешней коммуникации РТУ Ласмы Вайваре, молодые люди стали больше ориентироваться на спрос рынка труда, где не хватает специалистов в инженерных науках и высоких технологиях.

РТУ получил примерно столько же заявок, сколько и в прошлом году, и доволен результатом.

Рижский университет Страдиня получил более 7 800 заявок. По сравнению с прошлым годом возросло на 10% числа уникальных абитуриентов, всего вуз получил заявки от 2 845 человек. Топ популярных программ не изменился с прошлого года. Самые востребованные программы — "Медицина", "Физиотерапия", "Питание", "Зубоврачебное дело", "Психология", "Право", "Международный маркетинг и реклама", а также "Мультимедийная коммуникация". Большой интерес в этом году был к программа "Сестринское дело" и "Старшая медсестра".

"Мы довольны тем, что есть большой интерес к медицинским программам, стоматологии, сестринскому делу, а также к программам социальных наук, на которых у Рижского университета Страдиня нет бюджетных мест", — говорит ректор Рижского университета Страдиня Айгар Петерсонс. По словам ректора, большой интерес у абитуриентов к программам социальных наук на английсеом языке.