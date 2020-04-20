Медицинские учреждения возобновили оказание амбулаторных и диагностических услуг

С 20 апреля в медицинских учреждениях Латвии снова доступен ряд амбулаторных и диагностических. Ранее они были приостановлены в связи с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии Covid-19.

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Среди возобновляемых медицинских услуг — государственный скрининг на рак молочной железы (маммография), ряд обследований с направлением от семейного врача, первичные консультации ряда специалистов, услуги стоматологов.

С направлением от семейного врача или врача-специалиста можно проводить эхокардиографию, ультрасонографию, рентген, компьютерную томографию, допплерографию, ядерный магнитный резонанс и электрокардиографию. Возобновлены также первичные консультации эндокринологов, кардиологов, ревматологов, пульмонологов, офтальмологов и неврологов.

Медицинские учреждения должны соблюдать ряд мер предосторожности. В частности, они должны ограничить число пациентов, одновременно находящихся в помещениях, а также назначить точное время визита. Медики и пациенты должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты. После визита каждого пациента обязательно проведение дезинфекции. Медицинские услуги должны быть оказаны в период времен с 9 до 16 часов.

Ранее уже сообщалось, что предоставление плановых медицинских услуг, в том числе в частных медицинских учреждениях, было ограничено с 27 марта.