Медицинские услуги во время ЧС ограничивать не будут

Стационарные и амбулаторные медицинские услуги не будут ограничены во время ЧС, сообщила после заседания правительства и Совета по кризисному управлению министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!").

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Весной, когда первый раз был введен режим ЧС, плановые медицинские услуги были ограничены. Винькеле выразила надежду, что жители будут соблюдать введенные ограничение и не придется вводить более жесткие — в том числе ограничивать медицинские услуги.

Как сообщалось, с 9 ноября и по 6 декабря в Латвии будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Будут запрещены массовые мероприятия, все кафе будут работать только навынос.