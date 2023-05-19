Медик: 25% врачей изъявили желание покинуть Латвию, почти половина — уже уехала
Foto: Pexels.com, Gustavo Fring

Около 25% молодых врачей изъявили желание покинуть Латвию и продолжить работать за границей. Из них почти половина, или 12% уже это сделали, рассказал в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" глава Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов.

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По словам Артура Шилова, уже осенью латвийцам могут стать недоступны бесплатные медицинские услуги. Чтобы этого не допустить и обеспечить плановую врачебную помощь, отрасли в этом году нужны 140 млн евро. ВСе эти вопросы обсуждались врачами на состоявшеся накануне встрече с представителями правительства.

"Уже в самом начале [Кришьянис] Кариньш затронул вопросы неполноценности и неэффективности системы здравоохранения. С нашей стороны главная цель была объяснить ситуацию - в данных условиях этой осенью медицинские услуги больше не будут доступны за государственный счет", — указал глава ассоциации.

По его словам, состоявшаяся встреча стала первой за последние годы, когда политики хотя бы на словах попытались найти какое-то решение. Шилов добавил, что планирование бюджета здравоохранение должно происходить на 3-5 лет вперед. Тем временем Латвия - одна из немногих стран, в которой за бюджет приходится бороться ежегодно, и в этом году - чтобы сохранить хотя бы прежний уровень помощи населению.

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