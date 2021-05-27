Медик Рижской Восточной больницы покончила с собой; клиника проводит расследование

В коллективе Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) произошла трагедия: одна из ее сотрудниц совершила самоубийство. Расследование проводит как полиция, так и сама больница.

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Как сообщает со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV) портал Rus.lsm.lv, администрация стационара получила несколько заявлений от сотрудников о нездоровой рабочей атмосфере в коллективе Реабилитационной клиники, где работала покойная. Она проработала в больнице более восьми лет. Самоубийство совершено в нерабочее время, сотрудница была на больничном.

"Создана следственная группа, проходят беседы с работниками, чтобы выяснить происшедшее. Параллельно полиция проводит расследование (..) Сигналы о нездоровой рабочей среде получены, и мы пытаемся все выяснить. Потому что связать одного человека с суицидом другого может только компетентное учреждение. Мы можем только констатировать факты, что происходит в коллективе и каковы факты плохой атмосферы в нем", — отметила директор по лечебной части RAKUS Илзе Пучкуре.

Ни один работник на время расследования не отстранен.

Самоубийства медиков для Латвии не характерны. Но есть несколько случаев, когда врачи "сгорали" на рабочих местах, обостряя тяжелым трудом состояние собственного здоровья.