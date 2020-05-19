Медикам, которые остались без работы из-за ЧС, будут платить 75% зарплаты

Медицинское учреждение будет выплачивать работникам зарплаты в размере 75% от средней за шесть месяцев, если из-за пандемии они не выполняют свою работу. Такое решение во вторник, 19 мая, принял Сейм.

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Из-за введенных в связи с ЧС ограничений уменьшилось количество плановых стационарных и амбулаторных услуг, поэтому некоторые врачи до сих пор не вернулись к работе. Зарплаты в размере 75% могут платить те медицинские учреждения, у которых заключен договор об оказании оплачиваемых государством медицинских услуг и которым выплачивается государственная компенсация за обеспечение режима ожидания.

Выплачиваемая медработникам не может быть больше, чем три средних зарплаты по стране в прошлом году.