"Медикам придется выбирать, кого оставить в живых". Павлютс предлагает ужесточить ограничения Covid-19

Для уменьшения перегруженности системы здравоохранения правительство должно согласовать введение новых ограничений в связи с Covid-19, и это необходимо сделать как можно скорее. Об этом в интервью телеканалу TV3 заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс сегодня, 18 октября.

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Политик не назвал конкретных предложений о том, как он будет предлагать правительству действовать, но сказал, что возможные решения уже известны, например, удаленное обучение, продление школьных каникул, закрытие второстепенных магазинов, приостановка всех видов мероприятий в помещении и вечерний комендантский час .

"Мы говорили, что постараемся не ограничивать вакцинированных, говорили, что постараемся проводить обучение очно, но сейчас мы находимся на краю обрыва", — сказал Павлютс, отметив, что больницам "скоро придется выбирать, кто будет жить, а кто нет".

Министр подчеркнул, что латвийская система здравоохранения находится на пороге катастрофы. Более того, у врачей сложилось ощущение, что общество и правительство возложили на них всю тяжесть кризиса в связи с Covid-19.

Павлютс отметил, что после последних принятых правительством ограничений общественное поведение изменилось минимально — общественный транспорт по-прежнему заполнен, люди продолжают толпиться в магазинах, призывы работать удаленно не соблюдаются. Поэтому основная задача сейчас — сократить количество контактов. Политики должны будут выбрать методы, которые можно применять и контролировать.

Павлютс выразил недовольство ситуацией, когда в правительстве только Минздрав должен говорить об ограничениях, а другие министерства работают только как юристы в своих областях и ищут возражения против различных предложений.

Как сообщалось ранее, в связи с негативными тенденциями в развитии кризиса Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал сегодня, 18 октября, заседание Совета по кризисному управлению. По словам Кариньша, заседание совета было созвано, поскольку министр здравоохранения сообщил, что данные Covid-19 показывают тенденции развития хуже, чем ожидалось. В ходе встречи Совет выслушает экспертов Минздрава для обсуждения дальнейших действий.