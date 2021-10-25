Медикаменты для лечения Covid-19 доступны в ограниченном количестве

"Существуют определенные лекарства, которые подходят для лечения Covid-19. Их государство закупает централизованно. Спрос на эти препараты высок во всем мире, поэтому закупка очень ограничена", — рассказал в передаче TV24 Риналдс Муциньш, председатель правления Клинической университетской больницы Паула Страдыня.
Говоря об остальных лекарственных препаратах, Муциньш рассказал, что больница старается делать запасы на три месяца вперед, так как в мире до сих пор проблемы с поставками и производством.
"Мы довольно часто сталкиваемся с нехваткой некоторых лекарств и с ценовым давлением. Например, недавно в открытом конкурсе между тремя поставщиками единица лекарства стоила 3 евро — теперь же поставщики предлагают то же самое лекарство за 100 евро", сказал Муциньш, добавив, что больница вынуждена покупать лекарства по очень высоким ценам.