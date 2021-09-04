Медики борются за жизнь 19-летней мамочки с Covid-19; врачи призывают вакцинироваться будущих и кормящих матерей
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Самая молодая в Латвии пациентка с Covid-19 — это девятнадцатилетняя женщина, молодая мама. Она находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии в больнице Страдиня, а о новорожденном заботится семья, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Раскрывать детали случившегося врачи не хотят, но Латвийскому телевидению известно, что в поле зрения медиков женщина попала в субботу, 28 августа. Сперва роженица обратилась в Рижский роддом, поскольку чувствовала себя плохо. Там, сделав тест на Covid-19, был обнаружен факт инфицирования. Когда состояние ожидаемого ребенка и будущей мамы стремительно ухудшилось, роженицу доставили в больницу Страдиня.

Малыша удалось спасти, сделав экстренную операцию кесарева сечения. За жизнь его мамы врачи продолжают бороться.

"Мы надеемся на лучшее, но еще не знаем, каким будет результат", — признала руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня Майра Янсоне.

"Очень, очень тяжелая ситуация, и врачи действительно борются за жизнь молодой мамы. Это большая трагедия для всех, если ребенок не с мамой. Женщина очень молодая. И не привита", — сказала глава Центра хирургии легких Даце Жендиня.

Специалисты Клинической университетской больницы Страдиня призывают активнее вакцинироваться будущих и молодых мам. В поле зрения медиков уже попали несколько десятков беременных, у которых из-за Covid-19 ухудшилось здоровье. В отдельных случаях дети родились мертвыми, сообщили Delfi в больнице.

В Клиническую университетская больница Паула Страдиня попадали как беременные женщины, госпитализированные с Covid-19 в качестве основного заболевания, так и пациентки, у которых развились осложнения беременности после заражения Covid-19.

Уже в мае этого года руководитель Центра перинатальной помощи больницы Страдиня Майра Янсоне обратила внимание общественности на эту проблему — женщин в третьем триместре беременности госпитализируют для лечения тяжелого заболевания Covid-19. И хотя ранее у этих женщин не обнаруживались никакие факторы риска, угрожавшие течению беременности, исход лечения был неблагоприятен или же роженица теряла ребенка.

"К сожалению, мы пережили разные случаи — также очень печальные, когда дети рождались мертвыми. Уже доказано, что Covid-19 связан с преждевременным прерыванием беременности, выкидышем, преждевременными родами", — подчеркивает Янсоне.

Специалист отмечает, что если у будущей матери болезнь протекает тяжело с высокой температурой и поражением легких, то у новорожденного возникает кислородное голодание. У пациентов с Covid-19 повышенный риск тромбоза, который также может возникать в плаценте, что может привести к гибели плода.

Всего год назад, 1 сентября 2020 года, исследование, опубликованное Всемирной организацией здравоохранения, показало, что беременные женщины с Covid-19 реже испытывают симптомы инфекции, чем небеременные женщины. Однако в случае, если женщина в положении все же заболевает и тяжело, то ей понадобится интенсивная терапия.

Даце Жентиня, руководитель Центра болезней легких и торакальной хирургии больницы Страдиня, подтверждает, что в большинстве случаев беременным женщинам, которые были госпитализированы с тяжелым течением заболевания, требовалась интенсивная терапия. Большинству будущих мам помогли дышать как с помощью канюли с высоким содержанием кислорода, так и с помощью оборудования для легочной вентиляции.

В исследовании, опубликованном в The Journal of the American Medical Association 15 января 2021 года, были проанализированы данные о 406 440 исходах родов в США с апреля по ноябрь. У 6380 рожениц был диагностирован Covid-19.

Исследование показало, что беременные женщины с Covid-19 в 3,5 раза чаще страдают тромбоэмболическими осложнениями, в 6 раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии и в 26 раз нуждаются в искусственной вентиляции легких. Преэклампсия, одно из самых серьезных осложнений беременности, также встречалась на 21% чаще.

Медики рекомендуют:

  • Беременным или кормящим матерям рекомендуется вакцинироваться от Covid-19. Прививки могут защитить от риска серьезных осложнений беременности из-за инфекции. Вакцинация также может помочь беременным женщинам вырабатывать антитела, защищающие их малышей.
  • Вакцины Covid-19 не вызывают заражения вирусом Covid-19, в том числе у беременных женщин и их малышей. Ни одна из вакцин против Covid-19 не содержит живой вирус, вызывающий Covid-19. Данные системы мониторинга безопасности вакцины против коронавируса показывают, что вакцины не изменяют вашу ДНК и не вызывают генетических изменений.
  • Рекомендуется вакцинироваться от Covid-19, если вы планируете забеременеть или можете забеременеть в будущем. Доктора подчеркивают, что в настоящее время нет доказательств того, что вакцины Covid-19 вызывают проблемы с фертильностью.
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Source

www.DELFI.lv

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Source

www.DELFI.lv

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