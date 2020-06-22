Медики: ежегодно пьянство и безрассудство на Янов день заканчиваются для десятков латвийцев травмами

Ежегодно из-за безрассудства и алкогольного опьянения в Янов день серьезные травмы получают десятки празднующих, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

СНМП отмечает, что в этом отношении ситуация из года в год, к сожалению, остается неизменной.

По словам медиков, большая часть несчастных случаев связана с потерей бдительности и несоблюдением правил безопасности у костров, мангалов или у воды.

Работники скорой помощи призывают во время праздников не прыгать в воду головой вперед, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не прыгать через костер в состоянии алкогольного опьянения.

Врачи также отмечают, что из года в год они сталкиваются со случаями, когда люди, активно разговаривая во время поедания шашлыка, давятся им, из-за чего останавливается дыхание и сердцебиение.

Также медики призывают не разжигать гриль при помощи бензина и следить за детьми, особенно вблизи огня.