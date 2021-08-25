Медики "неотложки" готовятся к росту числа госпитализаций детей из-за Covid-19
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Центр медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи сейчас разрабатывает сценарий действий, при котором из-за Covid-19 возрастет число госпитализаций детей. Об этом сказала на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам директор службы Лиене Ципуле.

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"Мы понимаем, что на следующем этапе, возможно, одной из аудиторий, которая может пострадать больше, станут дети", — сказала на заседании комиссии депутат Анда Чакша ("Новое Единство"), попросив у главы Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле уточнить, как медики готовятся к такому развитию событий.

По словам Ципуле, сейчас идет предварительная работа. В том числе — происходит активная коммуникация с региональными больницами. Уточняется, сколько в стационарах доступно коек, и способны ли региональные больницы лечить именно детей.

В понедельник планируется обратиться в Детскую клиническую университетскую больницу, которая поможет разработать алгоритмы как для оценки состояния детей в экстренных случаях, так и для оценки необходимости госпитализации. Будут обсуждаться и алгоритмы перевода маленьких пациентов из региональных больниц в Детскую клиническую университетскую больницу.

"Базово планируется, что эти дети будут направляться в Детскую больницу в Ригу. Но так же, как в случае со взрослыми, мы постараемся обеспечить госпитализацию детей, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжелой форме, в региональных больницах, планируя конкретное число детских коек", — пояснила Ципуле.

На прошлой неделе стало известно, что растет заболеваемость Covid-19 среди детей до 9 лет. Две недели назад показатель заболеваемости в этой возрастной группе составлял 20 случаев на 100 тыс жителей, сейчас — 66,6 случаев на 100 тыс жителей.

По словам эпидемиолога Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, вирус Covid-19 "становится моложе": подвидом "дельта" чаще болеют дети и молодежь.

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