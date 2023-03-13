Медики "неотложки": наркозависимых стало значительно больше

Работники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) отмечают стремительный рост числа наркозависимых, сообщила агентству LETA заместитель директора службы Мара Дириня.

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Она указала, что ситуация в стране сейчас не очень хорошая, и по количеству вызовов заметно, что число потребителей наркотиков быстро растет, как и распространение и доступность этих веществ. Сами наркозависимые говорили сотрудникам СНМП, что "им проще и дешевле купить различные наркотические вещества, чем качественный алкоголь".

Также медики в последнее время наблюдают, что на рынок наркотических веществ поступают новые вещества, уже с совершенно другим составом, гораздо более опасные для их потребителей.

"Если дозировка этих новых наркотиков неадекватная, мы, к сожалению, уже не можем помочь, и случаи часто заканчиваются летально. В основном на таких вызовах пациенты без сознания, с остановкой дыхания. Да, есть специальные лекарства, которые мы используем, чтобы спасти этих людей, но они не всегда действуют на новые виды наркотических веществ", — сказала Дириня.

При этом она подчеркнула, что передозировка опасна не только для закоренелых наркоманов или "живущих под мостом". Среди тех, кто передозировал, была и 25-летняя женщина на 34-й неделе беременности.

По сравнению с 2021 годом в прошлом году значительно увеличилось количество вызовов, связанных с употреблением наркотических веществ — в прошлом году это было в среднем 233 вызова в месяц по сравнению с 196 в 2021 году. В целом за год количество вызовов по поводу употребления наркотических веществ увеличилось почти на 500. Аналогичная ситуация наблюдается и в этом году.

По сравнению с 2021 годом, в прошлом году количество смертей от передозировки было в два раза больше — 13 вызовов СНМП, когда жизнь людей спасти уже не удалось. С другой стороны, за первые два месяца этого года в связи с употреблением наркотических веществ умерли три человека, самому старшему из которых было 35 лет, а двум остальным всего 17 лет.

Рижский центр психиатрии и наркологии считает, что причиной этого является популярность синтетических опиоидов.