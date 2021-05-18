Медики обеспокоены ростом попыток самоубийств среди молодых людей

Растет число попыток самоубийств среди молодежи, поэтому необходимо подумать об их психическом здоровье. Об этом на заседании правительства сообщил руководитель клиники неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков, передает LETA.

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По словам Вишнякова, проблема становится серьёзной. “Существенно выросло число попыток суицида”, - указал медик.

Медики Восточной больницы заметили, что молодые люди в основном используют таблетки, либо прыгают с высоты, получая травмы. “Например, вчера у нас были семь сравнительно молодых людей до 30 лет, которые употребляли таблетки с целью отравиться”, - сообщил Вишняков.

Ранее представитель кризисного центра “Скалбес” Астра Озола сообщила, что в апреле по-прежнему поступало много звонков на бесплатный круглосуточный телефон поддержки, во время которых звонившие говорили, что думают о самоубийстве. Эта тема поднималась в 22% звонков.

Как уже сообщалось, специалисты предупреждают, что за пандемией Covid-19 может последовать эпидемия психических заболеваний. В связи с этим государство расширило возможности бесплатно получить психологическую помощь.