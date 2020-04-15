Медики отказались предоставлять самоуправлениям Латвии имена заболевших жителей

Данные об инфицированных Covid-19 людях Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) может предоставлять только Инспекции здравоохранения и Госполиции, поэтому такую конкретную информацию, как имена заболевших, нельзя передавать самоуправлениям, заявила директор SPKC Ивета Гаваре во время видеоконференции в среду.

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ЦПКЗ не будет передавать имена пациентов с Covid-19 самоуправлениям

Рига, 15 апреля, LETA.

Руководитель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис в ходе видеоконференции сказал, что самоуправлениям важно получать конкретную информацию о пациентах с Covid-19, чтобы защитить работников социальных служб и сиротских судов, которые навещают семьи, а также обеспечить отсутствие контакта больных людей с окружающими.

Однако директор SPKC подчеркнула, что на данный момент нет ни одного нормативного документа, который предусматривает, что такую информацию необходимо передавать самоуправлениям. В то же время Гаваре сообщила, что SPKC готов предоставлять самоуправлениям эту информацию, если будут приняты соответствующие нормы.

Гаваре подчеркнула, что уже поступил ряд жалоб на то, что Госполиция использует личные данные заболевших.

Руководитель Инспекции здравоохранения Индра Дрейка в свою очередь заявила, что от самоуправлений пока не поступило достаточных аргументов в пользу того, чтобы предоставлять им данные инфицированных лиц, а защиту личных данных гарантирует закон.

По ее словам, во время пасхальных выходных многие инфицированные Covid-19 люди столкнулись с тем, что иногда по несколько раз в день к их дому приходили работники полиции и просили, например, подойти к окну. По ее словам, подобные ситуации неэтичны и безосновательны, кроме того, о заболевании людей узнали соседи.

"Самоуправления могут быть спокойны, ситуация контролируется", — сказала руководитель инспекции, добавив, что дополнительного контроля со стороны местных органов не требуется.