Медики предупреждают о летнем гриппе

Повышение температуры тела вплоть до 39 градусов и головная боль в жаркие летние дни не обязательно означают, что вы подхватили коронавирус. Инфектологи напоминают о том, что летом люди часто заражаются различными энтеровирусами. Одним из разновидностей является летний грипп, со ссылкой на Латвийское телевидение сообщает rus.lsm.lv.
Энтеровирусы являются наиболее распространенными вирусами в мире. Известно шестьдесят различных видов, и этот список регулярно пополняется. У любого человека может развиться болезнь, вызванная ими. Однако чаще болеют дети до 10 лет. Эти вирусы размножаются в эпителиальных клетках горла и кишечника и передаются от человека к человеку при разговоре, плавании в зараженной воде или ее употреблении.
"Трехдневный летний грипп — заболевание, вызываемое энтеровирусами, которое передается воздушно-капельным путем. Температура резко поднимается до 39 градусов. Шея не болит, кости не ломит. Болит голова и чувствуется усталость. Многие думают — кондиционер же работал или сквозняк в машине, продуло. Но это болезнь, летний грипп. Как приходит, так и уходит на третий день", — пояснила главный врач латвийского Центра инфектологии Байба Розентале.
Наиболее распространенным энтеровирусным заболеванием у детей в Латвии является вирус Коксаки.