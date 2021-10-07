Медики призывают не лгать обладателей поддельных сертификатов Covid-19, попавших в больницы

Как поступить — сказать правду с риском получить наказание, вплоть до реального лишения свободы на срок до четырех лет или молчать и лгать, рискуя жизнью? Ответ на такой вопрос ищут пациенты, решившиеся на подделку сертификатов и попавшие сейчас в больницы. Программа "Панорама" Латвийского ТВ обратилась за комментарием к специалисту.

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Видземская больница в Валмиере стала последним приютом для некой пациентки с Covid-19. До последнего женщина молчала о том, что сертификат у нее — поддельный, сообщает портал lsm.lv.

"Если у пациента тяжелая форма болезни, нет улучшений, но он утверждает, что был вакцинирован, то врач надеется, что в какой-то момент антитела к этой вакцинации начнут работать, и пациент не умрет", — говорит инфектолог Видземской больницы Анна Мироновская.

К сожалению, в данном случае информация о возможной фальсификации стала известно только после смерти пациента. Если бы женщина вовремя сообщила врачам, что она не была вакцинирована и уже не переболели, они могла бы ее спасти.

"Бывают случаи, когда мы используем дополнительные методы лечения пациентов, которые могут спасти их до 10-го дня болезни", — пояснила Мироновская.

Государственная полиция уже возбудила несколько уголовных дел по этому и другим аналогичным случаям подделки вакцинации. Сейчас полицейские расследуют, как умершая женщина могла получить поддельный документ. Такие правонарушения наказываются лишением свободы на срок до четырех лет. В интересах следствия полиция пока не разглашает дополнительную информацию.

"Конечно, это драматичная ситуация. Если человек умирает в результате попытки фальсификации вакцинации, это явный признак того, что никакая афера не может защитить человека. И что все участники этой цепочки несут ответственность за смерть этого человека", — сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).