Медики призывают не смягчать ковид-ограничения еще хотя бы две недели

Несколько организаций медиков и пациентов во время заседания Министерства здравоохранения призвали не смягчать ковид-ограничения еще хотя бы две недели — до тех пор, пока заболеваемость Covid-19 не достигнет пика. Министерство здравоохранения и не собирается следовать примеру Литвы, где на следующей неделе отменяют систему сертификатов. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на TV3.

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Несмотря на то, что большая часть инфицированных не болеет тяжело, медицинские работники выходят из строя, и возможность оказывать помощь пациентам ограничена, считают руководители больниц и участники организаций, представляющих медперсонал и пациентов. Некоторые также указывают на то, что у сейчас объем работы у семейных врачей только продолжает расти.

"Самый болезненный вопрос — это 400 медиков, которые заразились или находятся на карантине. Мы уже начинаем делить пациентов скорой помощи на тех, кому помогать, и тех, кто еще может подождать, но если ситуация ухудшится, такое разделение станет неизбежным", — говорит руководитель Общества латвийских больниц Евгений Калейс.

Представители пациентов тоже просят отложить отмену ограничений, если это может помочь остановить распространение вируса. "Пациенты с хроническими заболеваниями жалуются на отмененные и перенесенные записи к врачу, ограниченную доступность консультаций и обследований", — объясняет руководительница Сети организаций латвийских пациентов Байба Зиемеле.

Выслушав представителей медицинских организаций, в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что в ближайшее время резко менять курс не планируется, как и не планируется следовать примеру Литвы, где в конце недели откажутся от системы ковид-сертификатов.

Ранее некоторые политики правящей коалиции, в том числе премьер-министр Кариньш, заявили, что от сертификатов можно отказаться в некоторых местах, но на сегодняшнем стратегическом заседании Министерства здравоохранения к такой возможности отнеслись скептически, пишет агентство LETA.

"Действующую систему сертификатов нужно сохранить, важно подчеркивать значимость бустерной вакцинации и избежать перегрузки больниц", – заявил член правления Латвийской ассоциации молодых врачей Янис Ветра.

Медики объясняют необходимость сохранить систему сертификатов тем, что во время стремительного роста числа заболеваемости нужно использовать любые возможности, чтобы сократить контакты.

"После того, как волна омикрона будет преодолена, планируется сохранить основные меры эпидемиологической безопасности — носить маски и респираторы, соблюдать дистанцию, использовать сертификаты о перенесенном заболевании или вакцинации и назначать максимальное количество людей на больших мероприятиях", — рассказал о ближайших планах Министерства здравоохранения его представитель Оскарс Шнайдерс.