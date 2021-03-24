Медики призывают запретить в Латвии продажу опасных магнитных шариков

В первом квартале этого года в Детскую клиническую университетскую больницу поступили двое детей, проглотивших магнитные шарики, что привело к опасным для жизни повреждениям кишечного тракта. Случившееся будет иметь последствия для их здоровья в течение всей оставшейся жизни. Чтобы исключить торговлю такими товарами, общественность призывают сообщать в Центр защиты прав потребителей, пишет Rus.Lsm.lv.

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И врачи Детской клинической университетской больницы, и специалисты Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП, PTAC) подчеркивают, что конструкторы из магнитных шариков опасны для здоровья и жизни. Такие игрушки вообще не должны находиться в доме.

Медики подняли тревогу в конце прошлого года, когда в Детскую больницу было доставлено четверо детей, проглотивших магнитные шарики. Специалисты Детской больницы призвали родителей пересмотреть, что находится на полках с игрушками их отпрысков, а торговцев — ассортимент. Внимание на проблему обратили и в PTAC, и в министерствах Здравоохранения и Экономики. И призыв был услышан: в этом году число таких случаев снизилось. К сожалению, весной в реанимацию Детской больницы попали двое детей проглотивших опасные магниты. И случившееся будет отражаться на их здоровье на протяжении всей оставшейся жизни.

Если проглотить несколько магнитных шариков, то из желудка их не получится сразу достать. Они уходят дальше в кишечный тракт. А потом слипаются между стенок и образуют пролежни. Проще говоря — дырки. В результате приходится вырезать часть кишечного тракта. И после хирургического вмешательство повреждения влияют на здоровье человека в течение всей жизни.

После случаев, зафиксированных в конце прошлого года, PTAC усиленно проверяло доступность игрушек с магнитами в ассортименте торговцев. Было установлено, что их можно приобрести в девяти интернет-магазинах. Шестеро коммерсантов приостановили торговлю данным видом товаров, с тремя коммерсантами PTAC продолжает работу.

PTAC рекомендует торговцев не продавать такие товары.

В случае, если любые магнитные шарики замечены в продаже PTAC рекомендует потребителям сообщать об этом по телефонному номеру 67388639 или по электронной почте pasts@ptac.gov.lv.