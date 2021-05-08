Медики просят Сейм ни в коем случае не ослаблять ограничения

Медики Минздрава, Центра профилактики и контроля заболеваний, Неотложной медицинской помощи, Детской больницы, Больницы Страдиня и Восточной больницы обратились к Сейму и Кабмину с просьбой предотвратить быстрый рост заболеваемости.

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Эпидемиологическая ситуация ухудшается, заболеваемость быстро растет, в том числе среди детей и подростков. Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней составляет 435 случаев на 100 000 жителей — это больше, чем в среднем по ЕС, и примерно столько же, сколько было в декабре, когда была объявлена вторая чрезвычайная ситуация. И медики очень боятся, что ситуация повторится.

"Ежедневно бригады медиков оказывались в ситуации, когда ближайшая больница не могла принять пациента из-за отсутствия койко-мест. Иногда приходилось перевозить больных с различными заболеваниями на расстояние до ста и более километров. Больницы быстро наполнялись: в середине января одновременно проходили лечение более 1200 пациентов с COVID-19. Надо понимать, что это были койки и врачи, которые ранее лечили пациентов с другими видами заболеваний, поэтому предоставление других медицинских услуг населению было значительно ограничено. Хотя мощность больниц сейчас увеличена, она всегда будет иметь свои пределы. Мы все должны работать вместе, чтобы эти ограничения не были достигнуты", — написала глава Службы неотложной медпомощи Лиене Ципуле.

Одна из причин роста заболеваемости — более заразный британский штамм B.1.1.7, распространенность которого в Латвии достигла 90%.

"Статистика жесткая. Пятая часть реанимационных больных, к сожалению, умирает. По сути, сейчас мы приблизились к тому порогу, когда сохранив или ужесточив ограничения, мы могли после всеобъемлющей вакцинации осенью вернуться к нормальной жизни осенью. Или поддаться обманчивой иллюзии смягчения отдельных ограничений и снова упасть в пучину пандемии", — подчеркнул глава Рижской Восточной клинической университетской больницы Имантс Паэглитис.

Осознавая усталость населения от COVID-19 и их желание как можно быстрее вернуться к нормальной повседневной жизни, врачи призывают к пониманию того, что сокращение мер безопасности в настоящее время недопустимо.