Медики проведут повторную предупредительную забастовку и акцию протеста

Во вторник, 27 сентября, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) проведет повторную предупредительную забастовку и акцию протеста.

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Повторная предупредительная забастовка LVSADA пройдет 27 и 28 сентября, поскольку профсоюзу не удалось договориться с Министерством здравоохранения о выполнении требований забастовки.

Также 27 сентября в 13.00 у здания Кабмина состоится акция протеста.

Представители профсоюза ранее заявили, что в забастовке примут участие 316 сотрудников медицинской отрасли, однако в протестной акции участие может принять большее количество медиков. В то же время некоторым медикам бастовать мешают совесть и уже заявленные визиты пациентов.

Неотложная помощь будет предоставляться и во время забастовки.

Как сообщалось ранее, в крупных университетских больницах во время забастовки нужно будет считаться с небольшими неудобствами, однако предоставление услуг прерываться не будет.

Почему медики бастуют



Как ранее сообщила координатор работы LVSADA Инга Рудзите, профсоюз искал компромисс и с осени 2021 года несколько раз смягчал первоначальные требования забастовки в переговорах с Минздравом. На данный момент осталось только одно требование: LVSADA настаивает, что, согласно решению Кабмина, врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро, медработники и сотрудники, занимающиеся уходом за пациентами, а также ассистенты специалистов — не менее 1117 евро, а вспомогательный персонал — не менее 745 евро.

Согласно этому требованию, гарантированная государством средняя зарплата во втором полугодии 2022 года должна составить 2048 евро до налогообложения для врачей и функциональных специалистов, 1229 евро для медицинских работников и лиц по уходу за больными и помощников функциональных специалистов и 820 евро для вспомогательного персонала.

В свою очередь, в министерстве подчеркнули, что в последние годы объем финансирования из госбюджета мероприятий в сфере здравоохранения существенно увеличился, достигнув в 2022 году 1,54 миллиарда евро. Всего с 2017 по 2022 год было выделено 467,21 миллионов евро на обеспечение повышения зарплаты медперсоналу.

В целях повышения доступности услуг здравоохранения одной из важнейших задач является обеспечение наличия квалифицированных медиков для оказания услуг, оплачиваемых государством, признали в Минздраве. По мнению ведомства, в качестве мотивации для работы в госсекторе продолжается увеличение зарплат медиков, на что в бюджете 2022 года выделено дополнительно 35 миллионов евро.

Профсоюз уже выражал свое недовольство зарплатой в конце июля этого года, массово выходя на улицы, однако ни договоренности, ни выполнения требований достигнуто не было, поэтому LVSADA проводит очередную предупредительную забастовку во вторник и среду.