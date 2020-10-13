Медики рассказали о возрасте пациентов с Covid-19, которые лечатся в больницах
Foto: F64

Согласно данным Национальной службы здравоохранения за период с 5 по 11 октября, 16 госпитализированных пациентов с Covid-19, состояние которых оценивается как среднетяжелое, принадлежат к возрастной группе от 60 до 69 лет, 12 таких пациентов принадлежат к возрастной группе 50-59 лет, девять — к группе от 70 до 79 лет, шесть — к возрастной группе от 80 до 89 лет.

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По четыре пациента с заболеванием средней тяжести принадлежат к возрастным группам от 20 до 29, от 30 до 39 и от 40 до 49 лет. Также госпитализирован человек в возрасте от 90 до 99 лет, у которого болезнь протекает в среднетяжелой форме.

Среди пациентов с тяжелым течением заболевания двое принадлежат к возрастной группе от 40 до 49 лет, еще двое — к группе от 60 до 69 лет, один пациент — к возрастной группе от 70 до 79 лет.

Как уже ранее сообщалось, сегодня на лечении в больницах находятся уже 70 пациентов с Covid-19. И это вновь самое большое количество госпитализированных пациентов с начала пандемии.

За минувшие сутки в больницы поступило еще десять пациентов с Covid-19. У 61 человека заболевание средней тяжести, девять человек в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 252 пациента с Covid-19.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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