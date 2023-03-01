Медики: реформы не решат проблему хронической нехватки финансирования и человеческих ресурсов в здравоохранении

Сектор здравоохранения Латвии страдает от хронической нехватки финансирования и человеческих ресурсов, и никакая реформа не решит эту проблему, заявили сегодня на встрече с президентом Эгилом Левитсом и министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне представители Латвийского общества врачей (ЛОВ), Латвийский ассоциации молодых врачей и Латвийской ассоциации семейных врачей, тем самым оппонируя премьер-министру Кришьянису Кариньшу, который заявил, что "мы больше не можем позволить себе вбрасывать деньги в систему без реформ".

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Выслушав видение представителей отрасли о систематических проблемах в латвийском здравоохранении, которые усугубляются из года в год и сейчас достигли критической точки, президент заявил, что наряду с необходимостью дополнительного финансирования важно работать и над реформами, которые в долгосрочной перспективе укрепят возможности медицинского персонала и здоровье граждан Латвии, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе президента.

"Система оплаты труда должна быть прозрачной, логичной и справедливой. Больничная сеть должна быть современной и оптимизированной. Это реформы, необходимость которых осознают все, в том числе работающие в сфере здравоохранения. Также, постепенно и ответственно, но однозначно нужно повышать финансирование медицины, потому что и индивид, и общество в целом понимают, что здоровье — это важный приоритет", — сказал Левитс.

Президент ЛОВ Илзе Айзсилниеце сказала, что здравоохранение Латвии, вероятно, пережило столько реформ, сколько ни одна другая отрасль в стране, исключая разве что образование. Это делалось без выделения дополнительных средств, и ни одна из реформ не дала ощутимого результата.

В настоящее время доступность медицинского обслуживания продолжает снижаться. Айзсилниеце уверена, что Латвия "быстро движется в направлении платного медицинского обслуживания".

В Латвии пособия по инвалидности получают более 211 000 человек, и причиной этого является недоступность своевременной и современной медицинской помощи.

"Количество здоровых лет и средняя продолжительность жизни латвийцев — одни из самых низких, а количество хронически больных и преждевременных смертей — одно из самых высоких в Европе. С другой стороны, рождаемость катастрофически низкая. Наша нация стареет и стремительно вымирает, тем самым теряя как свою экономическую конкурентоспособность, так и возможность защитить себя", — сказала Айзсилниеце.

По оценке медицинских организаций, финансирование отрасли здравоохранения Латвии является самым низким в ЕС и в 2023 году и в последующие годы упадет ниже 4% ВВП. В Эстонии на здравоохранение в настоящее время выделяется 6,7% ВВП, а в Литве — 5,9%. Сокращение идет и в абсолютных цифрах — с 2 млрд евро в 2022 году до 1,6 млрд евро в 2023 и 2024 годах. Было отмечено, что это связано с "ковидными" доплатами медикам, которые теперь потеряли свою актуальность.

По последним данным ОЭСР, на лечение одного человека в Латвии государство выделяет чуть более 1500 евро в год, что является четвертым самым низким показателем среди стран ЕС и в три раза меньше среднего уровня ЕС. Для сравнения, в Эстонии и Литве эти показатели составляют от 2000 до 2200 евро.

По данным ЛОВ, месячная ставка врача-специалиста в Латвии составляет 1555 евро, старшего резидента — 1506 евро, тогда как в Эстонии минимальная месячная ставка врача — 2721 евро, а старшего резидента — 2521 евро. В Великобритании молодой врач-специалист получает от 7 000 до 10 000 евро в месяц, а в Германии — от 7 000 до 8 500 евро.

Председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов считает, что низкое финансирование отрасли привело к хронической нехватке человеческих ресурсов. В настоящее время в Латвии ощущается нехватка врачей, медсестер и другого медицинского персонала, а смена поколений и приход молодых специалистов происходит медленно. По данным недавнего опроса молодых врачей, проведенного ассоциацией, 25% молодых специалистов в настоящее время рассматривают возможность выезда на работу за границу, а 12% уже решили строить карьеру в другой стране.

Шилов отметил, что доля молодых врачей в Латвии очень низкая, и 50% всех врачей в стране старше 50 лет, а две трети семейных врачей — предпенсионного возраста.

В Латвии на 1000 жителей приходится 3,3 врача, в Литве — пять. В Латвии на 1000 жителей приходится 4,6 медсестер, в Литве — 9,4, в Эстонии — 6,6. В настоящее время в Латвии не хватает как минимум 4000 медсестер и санитаров.