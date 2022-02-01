Медики: сейчас не время снимать ограничения, связанные с Covid-19
Foto: LETA

Пока некоторые политические силы активно агитируют за отмену ограничений, связанных с Covid-19, латвийские медики указывают, что в больницах продолжается рост госпитализированных пациентов, заразившихся коронавирусом, поэтому вопрос о снятии ограничений является, по их мнению, преждевременным.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В интервью ЛТВ медики призвали жителей Латвии продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности, носить нужные маски и получить бустерную вакцину.
Пульмонолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня Зайга Кравале считает, что "в данный момент говорить об этом- это определенный оттенок фатализма".

"Я действительно не могу понять ни медицинских, ни эмоциональных, никаких аргументов о том, почему мы должны говорить об этом сейчас", — указала врач, комментируя разговоры о возможной отмене ограничений.

Такой же позиции придерживается и главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале, заявившая, что "в данный момент нельзя говорить от отмене ограничений". Она отметила, что в странах, где сейчас говорят об отмене антиковидных ограничений, пик заболеваемости Covid-19 уже пройден, в то время как в Латвии кривая заболеваемости все еще стремится вверх.

"Мы очень много говорим об омикроне, но могу сказать, что в стационарах, куда доставляются пациенты с пневмонией, у половины из них — дельта. Есть и пациенты в очень тяжелом состоянии", — указала глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Чему мы научились, работая удаленно
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал