Медики: сейчас не время снимать ограничения, связанные с Covid-19

Пока некоторые политические силы активно агитируют за отмену ограничений, связанных с Covid-19, латвийские медики указывают, что в больницах продолжается рост госпитализированных пациентов, заразившихся коронавирусом, поэтому вопрос о снятии ограничений является, по их мнению, преждевременным.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В интервью ЛТВ медики призвали жителей Латвии продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности, носить нужные маски и получить бустерную вакцину.

Пульмонолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдыня Зайга Кравале считает, что "в данный момент говорить об этом- это определенный оттенок фатализма".

"Я действительно не могу понять ни медицинских, ни эмоциональных, никаких аргументов о том, почему мы должны говорить об этом сейчас", — указала врач, комментируя разговоры о возможной отмене ограничений.

Такой же позиции придерживается и главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале, заявившая, что "в данный момент нельзя говорить от отмене ограничений". Она отметила, что в странах, где сейчас говорят об отмене антиковидных ограничений, пик заболеваемости Covid-19 уже пройден, в то время как в Латвии кривая заболеваемости все еще стремится вверх.

"Мы очень много говорим об омикроне, но могу сказать, что в стационарах, куда доставляются пациенты с пневмонией, у половины из них — дельта. Есть и пациенты в очень тяжелом состоянии", — указала глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.