Медики: третья волна Covid-19 придет в Латвию в ближайшие недели

Третью волну коронавируса Латвии стоит ждать в ближайшие две-четыре недели, написала в Twitter директор Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. По ее прогнозам, на Пасху больницы будут загружены сильнее, чем на Рождество.
Если британский штамм коронавируса будет распространяться в Латвии с той же интенсивностью, как в других странах Европы, нагрузка на больницы на Пасху может оказаться вдвое выше, чем на Рождество, считает Ципуле.
Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис написал на своей странице в Twitter, что распространение британского штамма в Латвии неизбежно. "Опыт Канады, Израиля, Дании и Великобритании показывает, что это будет означать больше вспышек в детсадах и школах", — пояснил он.
Во вторник руководитель Центра медицина катастроф Дита Хейнберга заявила на заседании правительства, что по примерным подсчетам из-за распространения британского штамма в течение четырех-шести недель количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в Латвии утроится. Это значит, что их будет вдвое больше, чем на пике в январе, когда их было больше 1200.
При распространении нового более опасного подвида придется считаться с более серьезными ограничениями, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.
"Я призываю коллег по правительству с большой осторожностью принимать решения о смягчении ограничений в отдельных отраслях, так как пока я и премьер-министр Кришьянис Кариньш в этом вопросе были одиноки",— сказал министр.
Павлютс отметил, что более заразные разновидности вируса в Латвии уже распространяются. "Поэтому следует считаться с тем, что мы можем оказаться в ситуации, когда придется принимать решения о еще более жестких ограничениях и вновь закрывать открытые отрасли",— предупредил министр.
На прошлой неделе из 96 секвенированных образцов Covid-19 8% составил британский штамм вируса. В первую неделю февраля его обнаруживали лишь в одном проценте положительных проб. Эпидемиолог Юрий Перевощиков, опираясь на опыт других стран, где распространенность британского штамма удваивается каждые две недели, считает, что скоро этот подвиж будет доминировать в Латвии.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее на заседании правительства заявил, что, по расчетам, британский штамм "Covid-19" будет доминировать в Латвии уже в начале апреля. "Правильно ли я понимаю, что мы стоим на пороге ужасного цунами?" — спросил Кариньш.