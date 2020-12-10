Медики Восточной больницы запустили интернет-акцию против фейковых новостей
Foto: F64

Работники Восточной больницы запустили акцию #APTURIMELUS, чтобы бороться с очернением медиков и конспирологическими теориями о коронавирусе. Об этом больница сообщила на своей странице в Facebook.

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В рамках акции медики больницы будут рассказывать о реальной ситуации и к каждом эпизоде опровергать какой-нибудь миф.

На первом видео в рамках акции анестезиолог-реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс" Роберт Сташинскис рассказал о методах, которых используют при лечении Covid-19, и опроверг утверждения о том, что используют непроверенные и спорные методы.

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