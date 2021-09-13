Медиков и пожилых будут бесплатно прививать от гриппа: на это потратят 2,14 миллиона евро

На вакцинацию отдельных групп общества против сезонного гриппа будет потрачено 2,14 миллиона евро, решил Минздрав.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министерство подготовило соответствующие поправки в закону о вакцинации, с помощью которых будет изменен основной принцип получения вакцины от гриппа. В частности, в законопроекте появился новый раздел "Оплаченная государством вакцинация против сезонного гриппа", где будут указаны все группы лиц, которые могут сделать прививку бесплатно.

Сейчас государство полностью оплачивает прививку от гриппа для детей до двух лет и беременных.

Планируется, что теперь в эту категорию войдут медработники, клиенты центров социального ухода, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше 65 лет — всего 185 000 человек.

На это потребуется 2 146 704 миллиона евро, что на 1,57 миллиона больше, чем было выделено раньше.