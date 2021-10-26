Медиков призывают помочь загруженным пациентами с Covid-19 больницам. Дополнительная работа будет оплачена

Государственная оперативная медицинская комиссия (ГОМК) призывает медиков подавать заявки на дополнительную оплачиваемую работу для решения кризиса Covid-19, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

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Комиссия поддержала максимальное использование ресурсов здравоохранения для разрешения ковидного кризиса в больницах. Минздрав указывает, что до середины ноября может понадобиться расшириться до 2900 коек для лечения пациентов с Covid-19.

Для того, чтобы иметь возможность обеспечить необходимый дополнительный персонал в больницах, медиков призывают регистрироваться на сайте https://arka.vide.gov.lv/ или же оставлять заявку в медучреждениях.

Например, в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу можно подать заявление, отправив его на электронную почту personals@aslimnica.lv, а для дополнительной работы в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня необходимо отправить заявку на электронную почту personals@stradini.lv.

Министерство указывает, что регистрироваться призывают любых врачей, медсестер, фельдшеров и других медиков, которые могли бы помочь своими знаниями и навыками в уходе за пациентами с Covid-19.

Минздрав поясняет, что дополнительный медперсонал необходим и в университетских больницах, и в региональных, и в других местах, где лечат зараженных коронавирусом.

Медицинских работников или будущих медиков призывают указать свою специализацию и практический опыт работы.

Как указали подчеркивает Минздрав, особенно важно понимать, какие из навыков будут применимы в уходе за пациентами с Covid-19. Также необходимо указать, в какой степени и каким образом человек готов участвовать, в том числе, путем оказания психологической и технической поддержки.

"Мы обращаем внимание, что дополнительный медперсонал необходим не только в отделениях с пациентами с Covid-19, но и в других отделениях", — сообщили в ведомстве.

ГОМК подчеркивает, что "час X" в сфере здравоохранения неизбежен, поэтому всех медиков призывают своевременно устроиться на работу в больницах. В течение последующих двух месяцев приоритетными направлениями будут: неотложная медицинская помощь, лечение пациентов с Covid-19, терапия семейных врачей, вакцинация от коронавируса и тестирование на наличие Covid-19.

Комиссия также приняла решение о начале процесса мобилизации медицинского персонала для работы в больницах, учитывая прогнозы о дальнейшем увеличении количества пациентов в больницах. Мобилизация — это крайнее средство для привлечения дополнительного персонала и решение об этой мере должен принять Кабинет министров.