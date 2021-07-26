Медленно, но верно: заболеваемость Covid-19 в Латвии ползет вверх

В Латвии наблюдается небольшой прирост распространения Covid-19. За прошлую неделе среднесуточный показатель вырос с 37 до 46 обнаруженных случаев заболевания. Более четверти новых случаев Covid-19 — ввозные, чаще всего из третьих стран.

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Новую статистику предоставил Центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе упало среднее количество сделанных за день тестов. На позапрошлой неделе в день делалось 7 234 теста, на прошлой — 7 184.

В среднем в сутки госпитализировали 4 пациентов, что свидетельствует о небольшом уменьшении числа тяжелых больных. На прошлой неделе в стационарах лечились в среднем 53 человека в день, ранее — 67.

Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что самая высокая заболеваемость среди людей 20-29 лет. Больше всего случаев заболевания — в Риге и пригородах столицы.

Репродуктивный коэффициент инфекции Covid-19 сейчас возрос до 1,14, что указывает на рост распространенности вируса.

В странах Европы средний кумулятивный показатель — 151 случай заболевания на 100 тысяч жителей, ранее он составлял 89,6 случаев на 100 000 жителей. Латвия пока среди стран, где распространенность инфекции не велика: кумулятивный показатель снизился с 36,1 до 27,7 случаев на 100 тысяч жителей.

На прошлой неделе доля ввезенных из-за границы случаев Covid-19 составляла 27% (на прошлой неделе — 87 случаев, что на 30 больше, чем на предыдущей неделе). Большинство случаев иностранного происхождения ввозятся из третьих стран. С начала июня и до прошлой недели на приезжих из третьих стран приходилось 57% от всех ввозных случаев.

Чаще всего больные Covid-19 приезжают из России — 59 случаев, Турции — 31, Испании — 30, Великобритании — 27, Нидерландов — 14, Финляндии — 13, Франции — 12, Грузии — 9, Германии — 7. Из других стран инфекции привозили реже.

На позапрошлой неделе констатированы 260 случаев заболевания Covid-19: 13,7 новых случаев на 100 000 жителей. Наиболее выражена заболеваемость среди невакцинированных жителей — 18,6 новых случаев на 100 000 жителей. Гораздо ниже показатели заболеваемости среди людей, которые прошли хотя бы частичную вакцинацию (10,3 случаев на 100 000 жителей) и среди людей, которые полностью завершили вакцинацию (3,5 случаев на 100 000 жителей).

Центр профилактики и контроля заболеваний призывает жителей вакцинироваться против Covid-19. Вакцинация — самый безопасный и эффективный способ защитить себя от тяжелых форм заболевания и снизить распространенность вируса в обществе.