Медработникам и педагогам перестали выписывать больничные на время самоизоляции по Covid-19
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Минздрав принял решение, что впредь работникам медицинских и образовательных заведений, а также сотрудникам центров соцопеки не будет выдаваться лист трудонеспособности на время, пока они находятся в самоизоляции после поездки за рубеж.

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"Раньше это было срочным решением, призванным не допустить распространения инфекции, учитывая неясную ситуацию с распространением Covid-19 во всем мире", - пояснили в министерстве.

На данный же момент эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и власти своевременно информируют людей и о показателях заболеваемости в других странах, и о необходимых мерах предосторожности в случае, если человек вернулся из-за рубежа. "Также Минздрав регулярно напоминает, что сейчас следует воздержаться от зарубежных поездок. Поэтому каждый может считаться с утвержденными предупредительными мерами, и специальные условия для выписывания листов трудонеспособности не нужны".

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