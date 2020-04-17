Медработники получили свыше полумиллиона евро в качестве доплат за работу во время пандемии

С целью поддержки работников медицинской отрасли, которые вовлечены в ограничение распространения Covid-19 и работают в условиях повышенного риска и нагрузки, 3788 лицам на данный момент в виде доплат выплачено 539 252 евро, следует из опубликованной Министерством здравоохранения информации.

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Средства на данный момент были выделены шести учреждениям — Службе неотложной медицинской помощи (СНМП), Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиньша, Центру профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), Национальной службе здравоохранения (НСЗ) и Министерству здравоохранения.

СНМП для предоставления доплат 2611 работникам выделено 262 997 евро, Рижской Восточной клинической университетской больнице на доплаты 767 работникам было выделено 206 557 евро, а Клинической университетской больнице им. Страдиньша — 34 408 евро на выплаты 273 работникам.

ЦПКЗ на доплаты 88 работникам было выделено 15 018 евро, НСЗ — 11 680 евро на выплаты 30 работникам, а Минздраву — 8590 евро на доплаты 19 работникам.

1307 работников вышеупомянутых учреждений получили доплаты в размере 5% от зарплаты, 466 — в размере 10%, 415 — в размере 15%, 258 — в размере 20%.

Самая большая сумма — 231 435 евро — была потрачена на обеспечение 993 работников доплатами в размере 30% от зарплаты, 103 303 евро было потрачено на обеспечение 325 человек доплатами в размере 50% от зарплаты.

Как сообщалось, на доплаты медикам Кабинет министров решил выделить 8 млн евро.