Медучреждения сами решат, проводить ли антиген-тесты на входе
Foto: Pixabay

Экспресс-тесты на антиген перед посещением врача пациенты будут проходить только в тех учреждениях, которые хотят ввести подобную практику, сообщило Министерство здравоохранения агентству LETA.

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Ранее сообщалось, что с 1 ноября все посетители медицинских учреждений должны будут сдать экспресс-тест на антиген. Соответствующее предложение Минздрава одобрило правительство.

Сегодня Министерство здравоохранения объявило, что будет искать более эффективные методы для раннего обнаружения вируса Covid-19 — тестирование, измерение температуры тела посетителей и использование респираторов.

В формате пилотного проекта пациенты некоторых медучреждений будут сдавать оплачиваемые государством тесты на антигены, а измерять пациентам температуру и выдавать респираторы будут в объединении больниц Балви и Гулбене, в Медицинском центре Айзкраукле и в филиалах Veselības centru apvienība.

Таким образом Минздрав собирается найти способ ограничить распространение Covid-19 в лечебных учреждениях. Это особенно важно в период, когда система здравоохранения переживает очень тяжелый кризис, заявили представители министерства.

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