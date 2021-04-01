Медучреждения сообщают о сложностях со списками вакцинации и кризисе доверия вакцине AstraZeneca

Учреждения, занимающиеся вакцинацией людей от Covid-19, рассказали о трудностях договориться о вакцинации с людьми, подавшими заявку на прививку, сообщает LETA со ссылкой на журнал Ir.

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Председатель Veselības centrs 4 Марис Ревалдс считает списки вакцинируемых “горлышком бутылки”. Списки создает Бюро вакцинации, а каждое учреждение должно само связаться с вакцинируемыми, чтобы договориться о времени. “Тут начинается безумие. Мы узнаем, что часть не хочет вакцинироваться или не может в предложенное время. Другие не хотят AstraZeneca”, - говорит Ревалдс.

С похожими проблемами столкнулась сеть поликлиник Veselības centru apvienība, рассказала Стелла Лапиня, указав, что списки вакцинируемых стали слабым звеном процесса вакцинации. Один звонок для регистрации жителя на вакцинацию занимает 2-5 минут, а персоналу центра звонков часто приходится убеждать людей, что вакцина AstraZeneca безвредна. Часть людей из списка и вовсе оказываются уже привитыми.

История повторилась в Вентспилсе, где во время испытания центра массовой вакцинации из 400 запланированных прививок были сделаны 300, рассказал председатель Северокурземской больницы Янис Лацис. В Даугавпилсе значительная часть жителей не доверяет вакцине AstraZeneca или хочет привиться российской Sputnik V, рассказала зампредседателя думы Ливия Янковска.

В свою очередь, президент Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска порталу jauns.lv рассказала, что после временной остановки использования вакцины AstraZeneca, жители обеспокоены и часть из них отказываются вакцинироваться.

“Государству, правительству придется много работать, чтобы возобновить доверие. Думаю, что сейчас единственная возможность - это любой ценой заполучить вакцины Pfizer и Moderna. Пока будет восстановлено доверие вакцине AstraZeneca, определенно пройдет время, потому что люди уже сейчас говорят “Только не ей!”. Относительно этой вакцины работа по убеждению будет тяжелой и сложной”, - сказала Козловска.

Козловска допускает, что может возникнуть ситуация, когда вакцины AstraZeneca доступны, но никто не хочет их использовать. Об отказах прививаться этой конкретной вакциной сообщали и помощник врача Друвского доктората Байба Шмите, и семейный врач Линда Широне.