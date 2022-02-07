Meduza нашла в Риге шахматного "маньяка". Он рассылал шахматисткам порно и использованные презервативы

Больше десяти лет российские шахматистки, в том числе несовершеннолетние, получали от неизвестного конверты с использованными презервативами и вырезками из порножурналов. Издание "Медуза" провело расследование и установило, что злоумышленником может быть рижский шахматист Андрей Стребков.

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С 2009 по 2019 год письма получили минимум 15 девочек или молодых женщин, которых объединяет профессиональная игра в шахматы. В том числе — петербурженки Анастасия Боднарук, Анна Стяжкина и Дина Беленькая. Некоторые из них получали послания несколько раз, якобы от других шахматистов и шахматисток, но с общими приметами: вырезками из порножурналов, спермой в презервативах и почтовой маркой в виде цветка, барсука или космического спутника.

Многие из жертв предпочли не афишировать факт получения писем и не считали важным установить личность отправителя. Но были и те, кто пытался привлечь к расследованию российские правоохранительные органы. Так, мама пятикратной чемпионки мира по шахматам Бибисары Асаубаевой обращалась в полицию, а потом пыталась самостоятельно разобраться в ситуации. По данным источника "Медузы", одно время отправку писем расследовал Следственный комитет Российской Федерации, но состава преступления не усмотрел.

Не до конца ясно, где отправитель узнавал реальные адреса шахматисток. Пострадавшие девушки и их родители сделали предположения, что этот человек был связан с организацией шахматных турниров, или купил "базу в переходе в Питере", или укарл из Российской шахматной федерации… Впрочем, не исключается, что эти данные можно найти в открытом доступе в интернете.

Проведя тщательное расследование с использованием графологической экспертизы и анализа почты отправителя, "Медуза" взялась утверждать, что может быть 40-летний шахматист Андрей Стребков из Риги. В материале утверждается, что он пишет рассказы на сайте "Проза.ру" и, предположительно, скрывается на форумах под ником "Кот Афромеева" — он и раньше отличался оскорбительными высказываниями в адрес шахматисток.

"Медуза" дозвонилась на мобильный номер, зарегистрированный на Стребкова, но ответивший человек назвал себя "посторонним", согласившись что-либо "передать" Стребкову, а потом отключил номер. На письма, направленные "Медузой" на оба имейла Стребкова, шахматист также не ответил.

В июле 2021 года конверт с рижским штемпелем, внутри которого лежали порнографическая вырезка и использованный презерватив, пришел 15-летней шахматистке из Воронежской области. В октябре и ноябре такие же конверты получили сразу несколько участниц FIDE Grand Swiss — престижного шахматного турнира, проходившего в 2021 году в Риге. Сотрудники отеля, в котором жили шахматистки и куда пришли письма, вызвали полицию. Среди адресатов оказалась российская шахматистка Валентина Гунина, которой уже приходили аналогичные послания. Раньше она над ними смеялась, а теперь говорит, что "даже ей стало страшно".