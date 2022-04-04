Медведь, которого усыпили под Гулбене, страдал от язвы желудка из-за неподходящей пищи и пластика
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Ветеринары, провели вскрытие усыпленного под Гулбене бурого медведя и заключили, что медведь страдал от язвы желудка и у него был воспален кишечный тракт. Такие заболевания вызывают у животных мучения и приводят к медленной смерти. Судя по содержанию желудка медведя, это связано с неподходящим питанием — из желудка медведя извлекли окурки сигарет и скорлупу, а также пластиковый пакет.

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"На автобусных остановках сельской местности часто можно обнаружить пластиковые пакеты с продуктовыми отходами. Никто не задумывается о том, что это — приманка для животных. А ни один медведь не станет отделять прилипшую конфету или другую еду от вкусно пахнущей упаковки. В желудке животного пластик не перерабатывается, а окисляется и выделяет токсичные газы, которые необратимо закупоривают кишечник", — комментирует ситуацию генеральный директор Управления по защите природу Андрейс Свиланс.

После вскрытия тело медведя отправили в Музей природы, где специалисты будут решать о дальнейшем использовании костей и шкуры животного в образовательных целях.

История двух молодых медведей, началась прошлой осенью — тогда специалисты пробовали разные методы, чтобы отпугнуть привыкших к "угощениям" животных от населенных местностей. Медведей пробовали отпугнуть шумовыми ракетами, затем разлучили. Специалисты надеялись, что после зимней спячки медведи одичают и перестанут приближаться к людям, но весной 2022 года одного из медведей обнаружили возле Гулбене. В итоге медведя усыпили ради общественной безопасности.

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