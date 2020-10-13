Медведь загрыз жеребенка в Мадонском крае

На прошлой неделе волости Айзкуяс Мадонского края медведь загрыз жеребенка, сообщил порталу Delfi лесничий самоуправления Мадонского края Вилнис Зосарс.

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Лесничий Государственной службы леса Дзинтарс Акментиньш подтвердил порталу Delfi, что такой инцидент имел место, но не был зафиксирован на официальном уровне. Вскоре после инцидента скончался владелец лошади.

Nu, tauta tagad sarosīsies brēkt, kur skatās mednieki utt. Aizkujā lācis noplēsis kumeļu. Zirgu saimnieks no pārdzīvojumiem nomiris. — Gatis Krūmiņš (@bizenajs) October 11, 2020

Зосарс отметил, что в последнее время увеличилась активность медведей на территории Латвии, это фиксируют камеры наблюдения, установленные охотниками в лесах.

Инцидент в Мадонском крае вызвал большой резонанс в соцсетях.

Как уже сообщалось, сейчас в латвийских лесах может проживать до 70 медведей, их численность увеличивается, но точных официальных данных нет.