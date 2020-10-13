Медведь загрыз жеребенка в Мадонском крае
Foto: LETA

На прошлой неделе волости Айзкуяс Мадонского края медведь загрыз жеребенка, сообщил порталу Delfi лесничий самоуправления Мадонского края Вилнис Зосарс.

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Лесничий Государственной службы леса Дзинтарс Акментиньш подтвердил порталу Delfi, что такой инцидент имел место, но не был зафиксирован на официальном уровне. Вскоре после инцидента скончался владелец лошади.

Зосарс отметил, что в последнее время увеличилась активность медведей на территории Латвии, это фиксируют камеры наблюдения, установленные охотниками в лесах.

Инцидент в Мадонском крае вызвал большой резонанс в соцсетях.

Как уже сообщалось, сейчас в латвийских лесах может проживать до 70 медведей, их численность увеличивается, но точных официальных данных нет.

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