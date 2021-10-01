Медведей под Валкой будут отпугивать светом и фейерверками

После жалоб на медведей Управление по защите окружающей среды обследовало сельскую территорию округа Валки. Судя по ущербу, там гостят две группы медведей. 1 октября разрешили отпугивать животных световыми и шумовыми фейерверками.

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Медведи разрушили огороды, пасеки и хутора в нескольких местах, а также пытались попасть внутрь. Скорее всего, в одной группе медведей — два медведя-подростка, а в другой — медведица с двумя медвежатами.

"Безопасность жителей на первом месте, поэтому нельзя ждать и надеяться, что медведи прекратят приходить на хутора за легким угощением", — сообщил представитель самоуправления округа Валки Вентс Армандс Крауклис.

Если животные зайдут во двор дома, их можно будет напугать световыми и шумовыми фейерверками, это вызовет достаточно дискомфорта, чтобы больше медведи не приближались. В отличие от шумовых снарядов, фейерверки можно запускать вблизи животных, что причинит им дискомфорт, но не опасные для жизни травмы.

В Латвии не зарегистрировано ни одного случая прямого нападения диких медведей на человека. При этом в последние годы из-за деятельности человека дикие медведи не боятся людей.

Эксперты считают, что на изменения в поведении диких животных может повлиять выпуск полуодомашненых животных в дикую природу, а также регулярное намеренное или непреднамеренное кормление животных, когда в лесу оставляют пищу или сбрасывают фрукты и овощи на территории хутора возле леса.