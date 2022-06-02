Механизмами госпомощи могут быть установлены предельные цены на тепло и газ

При разработке программ поддержки населения в связи с повышением цен на энергоносители можно было бы установить максимальные пределы цен на тепловую энергию и природный газ, но не на электроэнергию, заявила в интервью Латвийскому радио министр экономики Илзе Индриксоне.

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Она сообщила, что механизмы поддержки по электроэнергии остаются прежними: до конца года будет оказываться дополнительная поддержка в размере десяти евро в месяц защищенным пользователям - многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями, а также нуждающимся и малообеспеченным семьям.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил ответственным министерствам к середине июня представить предложения по всеобъемлющей системе целевых пособий. Индриксоне отметила, что в качестве домохозяйств с недостаточными доходами могут квалифицироваться примерно 60% латвийских домохозяйств.

В настоящее время Министерство экономики ждет данных от Министерства благосостояния об уровне доходов домохозяйств, после чего будет понятно, сколько их может быть и какого размера помощь потребуется. Пока остается много неясностей, поскольку и тарифы, и цены динамично меняются.

Индриксоне сообщила, что может быть рассмотрена идея увеличения коэффициента жилищного пособия с целью повысить уровень жизни менее обеспеченных слоев населения.

При этом министр отмечает, что поддержку в условиях подорожания энергоносителей могут получить и люди с более высокими доходами, для которых это повышение цен окажется действительно экстремальным.

Говоря о бизнесе, политик поясняет, что Еврокомиссия еще в начале войны на Украине заявила, что больше всех экономически пострадают страны Евросоюза, расположенные ближе к России. Однако в условиях единого рынка вмешательство в принципы ведения бизнеса затруднено. Предприниматели, в отличие от населения, имеют возможность компенсировать рост цен за счет повышения цен на свои услуги и товары.

Индриксоне также указала, что этот кризис будет долговременным, поэтому может быть сложно субсидировать предпринимателей в долгосрочной перспективе, скорее, нужно будет поддержать переориентацию их бизнеса с российского и белорусского рынков.